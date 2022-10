Lo vogliono Inter e Milan: è derby targato Premier

Inter e Milan seguono entrambe un giovane calciatore che milita in Premier League: possibile derby della Madonnina in ambito di calciomercato

Aumenta ulteriormente la serenità nel mondo Inter. Il magico successo ai danni del Barcellona è stato indubbiamente molto positivo per la squadra di Simone Inzaghi. Ovviamente, bisognerà attendere ancora prima di emettere sentenze definitive, ma va comunque sottolineata l’importanza dei tre punti conquistati nel pomeriggio odierno contro il Sassuolo targato Alessio Dionisi.

Un risultato per nulla scontato, visto che i neroverdi – soprattutto fra le mura amiche del Mapei Stadium – hanno dimostrato di essere una spina nel fianco per le big della Serie A. In tal senso, ne sa qualcosa il Milan di Stefano Pioli, che oggi ha affrontato faccia a faccia Massimiliano Allegri e la sua Juventus in quel di San Siro. Ottobre è un mese fitto di impegni: nonostante ciò, nerazzurri e rossoneri rimangono concentrati anche sui temi legati al calciomercato.

Calciomercato Inter e Milan, mirino su Daka

A tal proposito, le cugine milanesi seguono – tra gli altri profili – pure Patson Daka del Leicester City. Si tratta di una punta centrale classe ’98 (compirà domani 24 anni), nata nello Zambia. In questa stagione, finora, ha realizzato 3 gol e 1 assist in 9 partite totali. Una pedina senza dubbio interessante, la cui valutazione si attesta intorno ai 20 milioni di euro. Chissà che non possa nascere un vero e proprio derby di mercato in futuro per Daka. Milan e Inter ci pensano.