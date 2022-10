L’ombra di Klopp su Inter e Juve: 60 milioni per la doppietta

Il Liverpool di Klopp guarda anche le rose di Juventus e Inter per rinforzarsi in ambito di calciomercato: 60 milioni di euro sul piatto

Se l’Inter può ancora sorridere dopo il successo sull’ostico campo del Sassuolo, ben diversa è la situazione riguardante la Juventus. Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono arresi di fronte al Milan targato Stefano Pioli, uscito nettamente vincitore dallo scontro infuocato in quel di San Siro.

Vlahovic e compagni sembravano essere in ripresa visti gli ultimi risultati positivi, ma la gara di stasera dimostra che ‘La Vecchia Signora’ è ancora ben lontana dal risolvere le sue evidente problematiche. In tutto ciò, sia i nerazzurri che i bianconeri tengono in considerazione il tema calciomercato. Attenzione, in tal senso, al Liverpool targato Jurgen Klopp.

Calciomercato Juventus e Inter, Klopp segue (anche) Brozovic e Locatelli: doppietta da 60 milioni

I ‘Reds’, dal canto loro, seguono – tra gli altri profili – anche Marcelo Brozovic e Manuel Locatelli, con quest’ultimo che sta deludendo le aspettative da un po’ di tempo a questa parte. I calciatori in questione stuzzicano la fantasia e il desiderio degli inglesi, che – per averli entrambi – potrebbero offrire la prossima estate 55-60 milioni di euro in totale. Non è, dunque, da escludere a priori che il Liverpool ci provi seriamente in futuro.