“Esonero immediato”: mandano via Allegri dopo Milan-Juventus

Netta sconfitta per la Juventus contro il Milan a San Siro: Tomori e Brahim Diaz abbattono 2-0 i bianconeri, furia dei tifosi contro Allegri

La Juventus aveva mostrato incoraggianti segnali di ripresa. Ma stasera i fantasmi sono tornati, con i bianconeri che hanno messo in mostra l’ennesimo prestazione deludente della stagione. Il risultato è chiaro e inequivocabile: a San Siro passa nettamente il Milan targato Stefano Pioli, grazie alle reti firmate da Fikayo Tomori e Brahim Diaz tra primo e secondo tempo.

Si aspettavano tutt’altra figura i tifosi della ‘Beneamata’, che prendono nuovamente di mira il tecnico Massimiliano Allegri sui social invocando l’esonero immediato del mister livornese. Tant’è che su Twitter in questi minuti sta spopolando l’hashtag AllegriOut. Di seguito alcuni dei numerosi commenti.

Se in un big match non fai giocare #Paredes e perche nella testa hai qualcosa che non funziona! #MilanJuve #allegriout

— Matter_Of_BlackAndWhite (@LifeIsAMatterO1) October 8, 2022