Inter e Roma si sfidano ancora: 30 milioni per il gioiello di Serie A

Il futuro di uno dei gioielli di Serie A potrebbe cambiare dopo l’ottimo inizio di stagione: Inter e Roma si sfidano ancora

Il calcio italiano ha bisogno di giovani talenti per rialzare un momento difficile, testimoniato dalla qualificazione al Mondiale del Qatar mancata. In Serie A sicuramente ce ne sono diversi di talenti che stanno crescendo molto e uno di questi dopo essere stato protagonista dello scorso calciomercato estivo si candida a esserlo anche nel futuro.

In particolare sulle sue tracce continua a esserci l’interesse di Inter e Roma, pronte a sfidarsi ancora una volta per assicurarsi il talento italiano. Il costo però è sicuramente rilevante, chiesti 30 milioni per il via libera.

Calciomercato, Inter e Roma si sfidano per Frattesi: 30 milioni chiesti dal Sassuolo

La crescita di Davide Frattesi è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di due squadre in Serie A, ovvero Roma e Inter. I giallorossi in estate sono stati vicini al centrocampista del Sassuolo, ma anche i nerazzurri sono da tempo sulle tracce.

A bloccare un po’ le ambizioni delle due squadre però potrebbero essere frenate proprio dal Sassuolo. I neroverdi infatti continuano a chiedere almeno 30 milioni per il centrocampista, prezzo che potrebbe mettere in difficoltà Roma e Inter, ma stiamo sempre parlando di uno dei talenti cresciuti di più negli ultimi anni.