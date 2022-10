Emergenza sulla fascia: tris di nomi per Allegri

La Juventus ha bisogno di rinforzi sulla fascia e per Massimiliano Allegri sono tre i nomi per migliorare la corsia

La stagione della Juventus è iniziata nel peggiore dei modi. Ieri è arrivata una sconfitta significante contro il Milan, che ha evidenziato le lacune di una squadra in piena crisi di risultati. Dopo due partite vinte contro Bologna e Maccabi Haifa, sembrava che la squadra di Allegri si fosse rialzata, ma ieri è crollata nuovamente sotto i colpi di Tomori e Brahim Diaz.

In particolare i bianconeri sembrerebbero faticare sulla corsia difensiva sinistra, dove Alex Sandro non dà più le garanzie di una volta e ora avrebbe bisogno di rinforzi in quel ruolo. Tre i nomi che potrebbero rientrare nei piani del club.

Calciomercato Juventus, tre nomi per il post Alex Sandro: le opzioni per Allegri

La Juventus ha bisogno di rinforzi sulla corsia sinistra difensiva, ma questo lo si sa da tempo. Per il post Alex Sandro i bianconeri avrebbero messo nel mirino ben tre nomi in giro per l’Europa. I due che fanno più gola al momento sarebbero Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica, e José Gaya del Valencia, entrambi in scadenza nel 2023.

L’altro profilo che potrebbe essere nel mirino della Juventus sembrerebbe essere Ramy Bensebaini, terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach, anche lui in scadenza nel 2023. Dunque tre nomi che la Juventus potrebbe prendere a prezzo di saldo a gennaio o in estate a zero.