Leao conquista tutti: nuova minaccia dalla Premier

Il Milan si gode il grande periodo di forma di Rafael Leao, ma il portoghese fa gola a tante squadre: nuova minaccia dalla Premier

Vittoria importante per il Milan ieri sera nel big match contro la Juventus per rialzare la testa dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Tra i protagonisti del match di ieri c’è sicuramente Rafael Leao, che con le sue giocate ha fatto impazzire la difesa bianconera, servendo un assist e colpendo anche due pali.

Un momento di forma straordinario che ovviamente lo mette al centro dell’attenzione di diversi club in tutta Europa. Dalla Premier League si aggiunge una nuova minaccia.

Calciomercato Milan, tutti vogliono Leao: il Liverpool si iscrive alla corsa

Numeri da urlo quelli di Rafael Leao in questo inizio di campionato, sette assist e quattro gol messi a segno in undici partite giocate. Proprio come lo scorso anno il portoghese ha ricominciato alla grande ed è nuovamente finito nel mirino di tante squadre europee.

In particolare Leao sembrerebbe fare gola anche al Liverpool di Jurgen Klopp. Il club inglese ha iniziato in maniera disastrosa la stagione e sembrerebbe avere bisogno di nuovi innesti per colmare diverse lacune. Nel mirino ci sarebbe dunque anche Rafael Leao come colpo importante per il ricambio generazionale in casa Liverpool.