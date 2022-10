Offerta senza precedenti: ora il Napoli può cederlo

Un grande avvio da parte del Napoli in questo inizio di stagione, sia in campionato sia in Champions League. A mettere un pò di preoccupazione, però, sono le offerte che potrebbero arrivare per un big di Spalletti

Il Napoli, in questo inizio di stagione, sta mettendo in mostra tutta la propria forza. La squadra di Spalletti è una delle migliori squadre in Europa, sia per quanto riguarda il gioco e sia per quanto riguarda i punti ottenuti. Il clima sereno che c’è sul Napoli, però, potrebbe finire per via delle offerte che potrebbero arrivare dall’ Inghilterra a breve per uno dei big della squadra del tecnico toscano.

Stiamo parlando dell’attaccante Victor Osimhen, che suscita da sempre grande interesse in Premier League. Le grandi squadre del massimo campionato inglese, starebbero pensando di bussare alla porta del presidente De laurentiis con offerte faraoniche pur di aggiudicarsi l’attaccante nigeriano classe 1998. Se nel mercato estivo il patron ha resistito a tutte le offerte che gli sono pervenute, ora le cose possono realmente cambiare, mettendo in forte dubbio la permanenza di Osimhen nel Napoli agli ordini di Luciano Spalletti.

Offerte faraoniche in arrive per Osimhen: addio al Napoli possibile?

Come detto, i grandi club di Premier League potrebbero presentarsi a breve con offerte che potrebbero far cadere il muro messo su dal presidente azzurro. Stiamo parlando di circa 70/80 milioni di euro che i top club inglesi potrebbero recapitare al numero uno del Napoli. Se in estate queste offerte furono rispedite al mittente, ora le cose potrebbero realmente cambiare visto che Simeone e Raspadori reclamano spazio. Proprio per questo motivo, in accordo ovviamente con il tecnico Spalletti, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di dare il definitivo via libera alla cessione dell’attaccante nigeriano.

Con Simeone e Raspadori che stanno entrando sempre di più nei sistemi di gioco del tecnico toscano, la cessione di Osimhen potrebbe andare in porto molto velocemente. In più con i soldi ricavati dalla cessione del nigeriano, la società potrebbe utilizzarli per andare a completare definitivamente la rosa, rendendola coperta in ogni ruolo. La permanenza di Osimhen in maglia azzurra non è mai stata cosi in dubbio come lo è ora. Il Napoli, intanto, è impegnato in questi minuti nella match di campionato sul campo della Cremonese. Grosse polemiche in campo poco prima della mezz’ora di gioco per un rigore molto dubbio assegnato con convinzione dall’arbitro ai partenopei, dopo un contatto in area tra Bianchetti e Kvaratskhelia. Il penalty in questione, trasformato egregiamente da Politano, sta già facendo discutere parecchio.