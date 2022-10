HIGHLIGHTS Monza-Spezia 2-0: Palladino fa tre su tre e i brianzoli volano

Il Monza non si ferma più e vince anche la terza partita consecutiva (su tre) della gestione Palladino: battuto lo Spezia

Con un gol per tempo il Monza regola anche lo Spezia aggiudicandosi la terza vittoria consecutiva – su tre gare, e mantenendo ancora la porta inviolata – dell’era Raffaele Palladino. Chiamato a sostituire Giovanni Stroppa, l’ex giocatore della Juve sembra avere la bacchetta magica.

Con le reti, una per tempo, di Carlos Augusto al 32′ e di Pablo Marì al 63′, i biancorossi salgono a 10 punti in classifica, dando finalmente sostanza, almeno parzialmente, alle potenzialità della rosa. Lo Spezia resta invce a quota 8, in quindicesima posizione, ancora in una situazione abbastanza pericolosa di classifica.

Monza-Spezia 2-0: tabellino, classifica e highlights

MONZA-SPEZIA 2-0

36′ Carlos Augusto, 63′ Pablo Marì

La classifica: Atalanta 21, Napoli 20, Milan 20, Udinese 20, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3 .

