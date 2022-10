Scambio in Serie A: Maldini batte Juve e Inter

Il Milan prepara un grande colpo in Serie A: spunta lo scambio che manda al tappeto sia l’Inter che la Juventus

Il successo sulla Juventus mantiene in scia scudetto il Milan di Stefano Pioli, a -3 dal Napoli capolista. I rossoneri, impegnati domani sera a San Siro contro il Chelsea, hanno già focalizzato la propria attenzione anche a quelle che potrebbero essere le prossime operazioni di calciomercato.

Tra uscite ed entrate, un’occasione ghiotta per il club di via Aldo Rossi potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A: sfida a Inter e Juventus.

Il Milan offre Gabbia: Juve e Inter ko

Il ‘Diavolo’ potrebbe quindi provare ad anticipare la concorrenza di Juventus ed Inter e farsi avanti per un vecchio obiettivo di Maldini e Massara. Quel Nikola Milenkovic, corteggiato a lungo dalle grandi società di Serie A ma poi rimasto, rinnovando, a Firenze. Adesso, però, può tornare di moda la pista rossonera. La dirigenza di via Aldo Rossi ha in mente di inserire il profilo di Matteo Gabbia, reduce da una grande prestazione contro la Juventus nel ruolo di terzino destro. Il giovane talento del Milan nasce come centrale e, caratteristiche alla mano, potrebbe essere un rincalzo importante in caso di partenza del difensore serbo.

Uno scenario che, a giugno, può quindi vedere sconfitte Inter e Juventus che hanno provato ad andare all’assalto di Milenkovic in più occasioni. Adesso, il ‘Diavolo’, può provare a regalarsi un grande colpo in difesa visto che Kjaer, sin dal suo ritorno dal lunghissimo infortunio, non ha convinto a pieno i vertici rossoneri. Il duo Tomori-Kalulu dà grandi garanzie per il futuro ma non può bastare: ecco quindi che Milenkovic può rappresentare il colpo ideale per la difesa dei campioni d’Italia.

Milenkovic in passato è stato valutato non meno di 30-35 milioni dalla società di Rocco Comisso: il cartellino di Gabbia, invece, vale circa 10 milioni di euro.