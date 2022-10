Ha stregato la Juve: il nuovo gioiello da ‘scippare’ al Milan

Il gioiello dell’Udinese ha attirato l’attenzione della Juventus che dovrà vedersela col Milan

L’Udinese continua a stupire e a occupare i primi posti della classifica. Nella giornata di ieri è servita una grande Atalanta per interrompere, solo parzialmente, la corsa della squadra di Sottil.

Il 2-2 della Dacia Arena ha permesso comunque ad entrambe le squadre di rimanere nelle prime posizioni della classifica. L’Udinese, a quota 20 punti, ha solo un punto in meno rispetto all’Atalanta seconda e gli stessi del Milan. Nella squadra di Sottil sta venendo fuori un gioco sempre più spumeggiante, ma anche delle individualità di assoluto valore. Ovviamente Beto e Deulofeu spiccano, così come Udogie, ma non solo.

Udinese, Samardzic nel mirino di Juve e Milan

Ci sono, infatti, dei giovani talenti che stanno contribuendo in maniera considerevole ai risultati dei friulani. Uno di questi è Lazar Samardzic, centrocampista tedesco classe 2002. Cresciuto nelle giovanili dell’Hertha Berlino, l’Udinese lo ha prelevato dal Lipsia nel 2021 e adesso Samardzic è uno delle rivelazioni di questo inizio campionato dei friulani.

In 8 partite ha collezionato 2 gol e un assist, rivelandosi un jolly importante per Sottil. Le big di Serie A lo stanno tenendo d’occhio, due su tutte Milan e Juventus, per adesso solo come osservatori. Se il ragazzo continuerà a fornire queste prestazioni, però, è probabile che una delle grandi del calcio italiano tenti l’affondo per accaparrarselo.