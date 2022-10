Non solo Allegri, è rivoluzione: “Agnelli via dalla Juventus”

La caduta della Juventus contro il Milan a San Siro ha generato nuovamente diverse polemiche: anche il patron Agnelli finisce nel vortice

“Pensavamo di essere usciti dal periodo un po’ più negativo, invece ci siamo ricascati”. Chiare queste parole pronunciate da mister Massimiliano Allegri dopo il netto ko subito dalla Juventus per mano del Milan. Gli uomini di Stefano Pioli, all’interno delle mura amiche di San Siro, si sono mostrati superiori rispetto agli eterni rivali torinesi, portando a casa tre punti fondamentali con una prestazione assai convincente (nonostante il problema infortuni).

Al contrario, ‘La Vecchia Signora’ ha deluso nuovamente le aspettative dei tifosi. Il popolo bianconero, dal canto suo, è letteralmente stufo di assistere a tutto ciò. La stragrande maggioranza dei supporters vorrebbe da tempo l’esonero del tecnico livornese, indicato come il principale responsabile del non gioco della squadra. Al momento, però, la società non intende dar retta a tale richiesta, complice ovviamente l’esborso economico che comporterebbe una simile decisione.

Il trainer toscano, infatti, percepisce ben 7 milioni di euro netti a stagione, con tanto di contratto quadriennale. È necessario, dunque, riflettere in maniera profonda – tentando di aspettare il più possibile – prima di mettere in atto un eventuale cambio in panchina. Ma il tempo, si sa, non è mai amico in casi del genere, anzi. Perciò, è bene comunque intervenire subito in qualche modo, al fine di evitare che la situazione degeneri.

Juventus, tifosi anche contro Agnelli: “Deve farsi da parte”

Certo che in un clima così tempestoso diventa sempre più complicato ragionare e lavorare. Anche perché nel mirino della critica non c’è soltanto Allegri. Arrivano pure numerosi attacchi nei confronti del presidente Andrea Agnelli, con più di qualche fan bianconero che desidera che il numero uno del club piemontese abbandoni la propria carica. Su twitter il patron è perfinofinito in tendenza nelle ultime ore. Vi proponiamo di seguito alcuni commenti.

Agnelli sta letteralmente facendo saltare in aria la Juve con tutti noi dentro. — Tomás (@TomsFin) October 10, 2022

Ditemi qual è il prezzo da pagare per vedere Agnelli via dalla Juventus. Accetto qualsiasi compromesso. — Señor Scott (@DucadiMolinelli) October 9, 2022

Zhang, Agnelli, Binotto e così via, giusto per fare tre nomi

Quando in ruoli importanti di altrettante importanti società ci sono incapaci, poi i risultati si vedono chiaramente — Edoardo (@nonvedogioie) October 9, 2022

Incredibile, #Allegri che sta facendo peggio dell’anno scorso, con una squadra voluta da lui, è ancora in sintonia con una dirigenza ormai allo sbando. Mi duole dirlo, perchè ho grande rispetto nella sua figura, ma anche #Agnelli deve farsi da parte. — TeamPeda1911 (@peda1911) October 10, 2022

Il #Karagumruk di #Pirlo e’ terz’ultimo in classifica nel campionato turco. La scelta di #Agnelli per la #Juventus si sta rivelando un flop, come al momento lo e’ stata #Allegri bis. Morale della favola: il presidente deve fare il presidente, non il direttore sportivo. #Juve pic.twitter.com/UEV2VzAFIE — Luca Cimini (@lucacimini82) October 9, 2022

Se Agnelli avesse avuto un minimo di furbizia avrebbe evitato di fare un contratto così lungo e così oneroso. Scelta scellerata ed evidentemente sbagliata. È ora che se ne assuma le responsabilità — scarlet 🏹 (@drogaelacrime) October 10, 2022

Siamo allo sbando più completo e Agnelli parla di obbiettivi raggiungibili già in questa stagione!!?? — Fabio Vanzin (@vanzfabio) October 10, 2022