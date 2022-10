“Tirano fuori i soldi”: Milinkovic-Juventus, cosa sta succedendo

Milinkovic-Savic continua a regalare assist al bacio a Ciro Immobile: ora la Juventus intende fare sul serio, assalto decisivo

Momento negativo in casa Juventus con i bianconeri che non riescono ad uscire fuori da questo periodo altalenante. Ora Massimiliano Allegri cercherà di vincere in casa del Maccabi per sperare ancora alla qualificazione al prossimo turno in Champions League dopo la pesante sconfitta in casa del Milan.

Così il giornalista Stefano Agresti ha rivelato anche la possibilità della Juventus di arrivare a gennaio a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, che sta completando il suo percorso di crescita sotto la gestione di Maurizio Sarri. Ai microfoni di Radio Radio ha rivelato ciò che potrebbe succedere: “Anche un anno Vlahovic sembrava irraggiungibile, ma poi la Juventus lo ha preso. Il punto è che i bianconeri, al netto delle difficoltà economiche, quando devono tirare fuori i soldi, lo fanno”.

Poi ha aggiunto entrando nel dettaglio della possibile operazione di mercato: “Se la Juventus come un anno fa rischiasse nuovamente di restare fuori dalla Champions, un assalto sarebbe assolutamente prevedibile e nella logica delle cose”.

Juventus, Milinkovic-Savic la ciliegina sulla torta

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la Juventus potrebbe tentare l’assalto a Milinkovic-Savic, che ha sempre sposato il progetto biancoceleste dicendo no alle numerose proposte che sono arrivate a Roma. Ormai è diventato un giocatore completo ed affidabile: anche Real Madrid e Manchester United hanno chiesto informazioni al patron Lotito, ma la sua situazione contrattuale potrebbe cambiare le dinamiche. Un’operazione alla Vlahovic con l’assalto decisivo a gennaio.