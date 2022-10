Milan bruciato dal Real: inserimento e colpo soffiato

Il Milan potrebbe vedere sfumare un obiettivo per rinforzare il reparto offensivo: inserimento del Real Madrid e rossoneri bruciati

Milan chiamato a una vittoria importante in Champions League questa sera. I rossoneri devono riscattare il pesante 3-0 dell’andata contro il Chelsea e cercare di conquistare tre punti che sarebbero fondamentali per la qualificazione agli ottavi. Nel frattempo la società milanista continua a lavorare per trovare i rinforzi giusti per la rosa di Stefano Pioli.

Paolo Maldini sembrerebbe aver spostato il mirino in Olanda, dove un esterno offensivo sembrerebbe attirare l’attenzione di diversi club. Tra questi ci sarebbe anche il Real Madrid pronto a inserirsi e superare tutti per il colpo sulla fascia.

Calciomercato Milan, mirino su Gakpo: Real Madrid pronto a inserirsi

Cosy Gakpo continua ad attirare su di sé l’interesse di molti club europei. L’esterno del PSV già durante l’estate era finito nel mirino di molti club ma alla fine è rimasto in Olanda. In Eredivisie fino ad ora ha messo a segno 9 gol in 9 partite, mentre in Europa League ha segnato tre gol in due partite. Numeri importanti che hanno attirato l’attenzione anche del Milan, che lo osserva da tempo.

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’ però anche il Real Madrid sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per il classe ’99 olandese. I ‘Blancos’ vorrebbero fare un investimento per il futuro e dunque vorrebbero mettere a segno il colpo che anticiperebbe anche i rossoneri.