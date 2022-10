Rigore Tomori, i social impazzano: “Da interista, il rigore è uno scempio”

Durante la partita di Champions tra Milan e Chelsea è stato assegnato un rigore ai Blues alquanto discutibile

Sono bastati 18 minuti di gioco all’arbitro Siebert (GER) per rovinare la fantastica atmosfera di San Siro. I tifosi non hanno fatto altro che fischiare il direttore di gara per un rigore più che discutibile e per un’espulsione che ha sicuramente cambiato la partita.

Fikayo Tomori cerca di arginare un attacco di Mount che, una volta entrato in area e trovatosi nei pressi di Tatarusanu, si è lasciato andare appena si è sentito sfiorare dalla mano Tomori. L’intervento lo si può vedere sotto tutte le angolazioni, ma difficilmente può essere sanzionato con un fallo. I social sono impazziti e tifosi del Milan, ma non solo, si sono scagliati contro l’arbitro. Alcuni l’hanno buttata sull’ironia, altri invece sono piuttosto adirati. Fa sorridere chi tira fuori un brutto pezzo di storia della nostra Nazionale come Byron Moreno.

E’ rigore questo? Il tanto celebrato metro europeo può considerare quello di #Tomori un fallo punibile col massimo della pena? Per me no. Il paradosso è che se lo fischi poi l’espulsione è automatica. Ma il risultato è un’ingiustizia #MilanChelsea pic.twitter.com/KpCEnVZFPj — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 11, 2022

L'espulsione di Tomori è uno scempio e lo dico da tifoso interista.#MilanChelsea #11ottobre — pinco pallino (@pazzodicalcio) October 11, 2022

Il rosso a Tomori è qualcosa di imbarazzante. Che schifo #MilanChelsea — Pietro Raffa (@pietroraffa) October 11, 2022

L'arbitro per espellere #Tomori e dare un rigore così , deve avere un bidone al posto del cuore#MilanChelsea #Milan #Champions — Semplicemente Io (@londonmule82) October 11, 2022

Già ho seri dubbi sul contatto da rigore (bah), il rosso è PURA FOLLIA. Non si rovinano le partite così. Non si può. #MilanChelsea #Tomori — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) October 11, 2022