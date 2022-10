Auto in fiamme nella notte: grave incidente per il bianconero

Grave incidente per il centrocampista bianconero: auto in fiamme ma nessun danno grave al calciatore

Può ritenersi molto fortunato il centrocampista brasiliano dell’Udinese Walace Souza Silva, protagonista di un incidente d’auto molto grave.

Walace ha avuto un incidente, avvenuto questa mattina alle 3:00 a Udine. Le cause sono ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Ciò che è certo è che il calciatore dell’Udinese ha perso il controllo della sua auto. La macchina, dopo una spaventosa carambola, si è ribaltata e ha preso fuoco. Immediato l’arrivo di una auto medica e di una ambulanza provenienti dall’ospedale di Udine.

Per Walace si è trattato di un incidente molto grave, concluso, però, senza gravi conseguenze ma con un grande spavento. Il brasiliano è stato trasportato in pronto soccorso al nosocomio Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti.