Allegri via dalla Juve: Arrivabene lo dice chiaramente

L’AD della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Maccabi Haifa, toccando pure il tema Allegri

Serata di Champions per la Juventus, impegnata in questi minuti nel match in trasferta contro il Maccabi Haifa. Poco prima del fischio d’inizio della gara, senza dubbio di fondamentale importanza, è intervenuto l’amministratore delegato de ‘La Vecchia Signora’ Maurizio Arrivabene.

Il dirigente bianconero, ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è così espresso sul futuro di mister Massimiliano Allegri: “Ora dobbiamo ritrovare lo spirito che ha sempre contraddistinto questo club. In Allegri abbiamo massima fiducia, non dobbiamo cercare il colpevole in questo momento negativo“.

Arrivabene, poi, ha continuato parlando della sfida odierna abbastanza delicata, seppur ampiamente alla portata sulla carta: “La partita importante è assolutamente quella di stasera, dopodiché penseremo al Torino. Abbiamo bisogno di concentrarci partita dopo partita, avversario dopo avversario. È necessario superare questo momento, ma soprattutto ritrovare lo spirito Juve“. Infine, sulle assenze di Pogba e Chiesa: “Pesano sicuramente molto, ma non è nel nostro DNA cercare alibi e scuse nei momenti di difficoltà“. E, intanto, la Juventus è già sotto dopo appena 6 minuti di gioco, a causa della rete firmata Atzili.