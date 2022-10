“Contratto stracciato”: non aspetta altro, caos Juventus

Dopo il deludente primo tempo di Maccabi Haifa-Juventus, un calciatore bianconero finisce nella bufera: cosa sta succedendo

Primo tempo letteralmente disastroso da parte della Juventus. I bianconeri, all’intervlo, sono sotto di due gol contro il Maccabi Haifa, avversario ampiamente alla portata. Un risultato che dà seguito, per il momento, alla brutta prova di San Siro contro il Milan e compromette seriamente la qualificazione agli ottavi di finale.

Protagonista assoluto Omer Atzili, il quale ha firmato entrambe le marcature realizzate dai padroni di casa. Senza dubbio sorprendente quanto visto finora, di gran lunga al di sotto delle aspettative. ‘La Vecchia Signora’, dunque, è ancora ben lontana dal distaccarsi dalla parola crisi.

Come se non bastasse, il tecnico Massimiliano Allegri è stato costretto nuovamente a rinunciare – al minuto 24 – a Di Maria a causa di un problema muscolare. Dalla panchina, al posto dell’attaccante argentino, è entrato Arek Milik. Lo stop ha scatenato una vera e propria bufera sui social, con numerose polemiche da parte dei tifosi. Di seguito alcuni esempi su Twitter.

Bravo #DiMaria esci così ti prepari bene per il mondiale e non rischi infortuni gravi. Il tutto a spese della @juventusfc #AgnelliOut #AllegriOut

C’era gente che si era gasata per Di Maria, obiettivo ciclopesco che per fortuna chiedeva troppo e marotta non ha preso in considerazione

— johan. (@_gyomei__) October 11, 2022