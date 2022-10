Barcellona-Inter nasconde un intreccio: cessione milionaria per il grande colpo

Questa sera Barcellona e Inter si incrociano per la seconda volta in una settimana con la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In futuro però blaugrana e nerazzurri potrebbero anche ritrovarsi allo stesso tavolo delle trattative

L’Inter è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, mentre il Barcellona da quella casalinga contro il Celta Vigo. Il nuovo punto di incontro tra le due realtà arriva quindi questa sera con la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita ricca di aspettative da ambo le parti, e che peserà in modo importante sulle sorti dell’intero raggruppamento. Catalani e nerazzurri si giocano infatti in un vero testa a testa il passaggio agli ottavi della massima competizione europea, con la truppa di Inzaghi avanti dopo la vittoria dell’andata per 1-0 a San Siro. Il Barça è obbligato dunque a fare bottino pieno per riagguantare Lautaro e compagni in classifica in un girone difficile e competitivo.

Sono giorni di stretto contatto dunque tra Barcellona e Inter che potrebbero servire eventualmente anche a fare delle valutazioni che vanno al di là del campo. Al di fuori infatti del terreno di gioco le due società in futuro potrebbero anche incrociarsi nuovamente ma in sede di calciomercato.

Calciomercato Inter, intreccio col Barcellona: via de Jong con Barella sullo sfondo

Il Barcellona con Xavi alla guida vive una fase di grandi cambiamenti e nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe modificare ulteriormente la rosa. Occhio al centrocampo dove andrà certamente via Sergio Busquets e lì dove è anche in bilico il destino di Frenkie de Jong. Gavi e Pedri sono le certezze di oggi e domani, ma il grosso punto interrogativo è quello relativo all’olandese.

Già lungamente accostato ad un addio in Premier la scorsa estate, a fine annata potrebbe anche partire davvero a fronte di una giusta offerta economica. Il Barcellona a quel punto potrebbe far scattare l’idea Barella eventualmente per sostituirlo, con caratteristiche più fisiche e meno tecniche ma ugualmente assimilabile al gioco di Xavi. Barcellona-Inter potrebbe dunque nascondere l’osservato speciale ma solo con una follia economica derivante da una cessione di de Jong. Il nome dell’italiano potrebbe finire nel ventagli di eventuali scelte del Barça.