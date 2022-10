Marotta sull’ex Milan: Xavi e Juve al tappeto

L’Inter guarda già al futuro: Beppe Marotta all’assalto del talento che ha già giocato con la maglia del Milan e piace tanto a Juventus e Barcellona

La vittori sul Sassuolo in campionato, prima ancora il successo di Champions contro il Barcellona. L’Inter di Simone Inzaghi è tornata a sorridere, in attesa di scendere in campo questa sera per il big match contro la squadra di Xavi. Un duello sul campo importantissimo ai fini della qualificazione agli ottavi.

Lontano dal rettangolo verde, proprio con la società di Laporta, potrebbe scattare un duello in ottica calciomercato. Nel mirino il talento che piace tanto anche alla Juventus: ecco lo scenario.

L’Inter anticipa tutti: colpo da Manchester

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Denzel Dumfries, corteggiatissimo, in vista della prossima estate, l’Inter è pronta a cautelarsi. Numerosi i nomi al vaglio da parte di Beppe Marotta che, tuttavia, avrebbe una particolare preferenza per rimpolpare a giugno 2023 la corsia di destra. E si tratta di un nome che Juventus e Barcellona seguono ormai da diversi mesi: Diogo Dalot. Il terzino portoghese, classe 1999, ha già vestito la maglia del Milan e potrebbe ben presto fare ritorno in Serie A. Il 23enne piace tanto a Xavi che lo voleva già nei mesi scorsi, la Juventus lo punterebbe per il post Cuadrado.

Ma adesso alla corsa si è unita pure la società di Steven Zhang, visto che il contratto di Dalot è in scadenza il 30 giugno 2023 (il Manchester United ha comunque l’opzione per prolungare per un altro anno). Situazione dunque in divenire, con Dalot che rischia di scatenare un’asta nei primi mesi del 2023: Juventus, Barcellona e adesso Inter.

Dalot in questa stagione con i ‘Red Devils’ ha collezionato 11 presenze con 2 assist in 921′ in campo.