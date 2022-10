Allegri insidia Pioli, pronto l’assalto a gennaio

Uno dei modi per risolvere i problemi tattici della Juventus potrebbe essere quello di tornare sul mercato

I bianconeri di Allegri ieri hanno palesato numerose difficoltà, non solo dal punto di vista qualitativo, ma evidentemente c’è anche qualcosa sul lato mentale che proprio non riesce a ingranare.

Il 2-0 subìto ad Haifa è solo la conferma di quanto ci siano ingranaggi arrugginiti dal punto di vista tattico, di movimenti e di compattezza della squadra. Non che gli altri reparti stiano brillando, ma la difesa è uno dei settori in cui la Juventus latita da inizio stagione. Bonucci, non più giovanissimo, comincia a perdere colpi e Rugani non è probabilmente il profilo che Allegri preferisce. Ecco che se a livello societario non sarà il mercato a risolvere le cose, questo potrebbe essere il caso per aiutare dal punto di vista qualitativo e di organico.

Kiwior, è sfida a due tra Allegri e Pioli

A tal proposito, secondo calciomercato.it , la Juventus avrebbe messo gli occhi sul difensore dello Spezia, Jakub Kiwior. Il ventiduenne polacco, infatti, nel giro di quasi due anni in Liguria si sta ritagliando sempre più spazio, mettendo in risalto le sue qualità difensive agli occhi delle grandi del nostro campionato e non solo. Cresciuto nel Tychy U19 (Polonia), Kiwior in questa stagione ha preso parte a tutte le partite disputate dallo Spezia (10) fornendo prestazioni tutto sommato convincente, al netto della difficoltà di alcuni big match. La Juventus ha mandato i suoi osservatori per preparare una relazione sul calciatore, così come il Milan. Visto il grande interesse delle due big di Serie A, lo Spezia vuole produrre una corposa plusvalenza, infatti la richiesta iniziale sembrerebbe essere di 15 milioni di euro. Al momento le due squadre hanno solo sondato il terreno, ma già a gennaio potrebbero dare adito a un testa a testa molto interessante per accaparrarsi il giovane difensore polacco.