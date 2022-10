Il Milan vuole il centrocampista: ecco il colpo europeo

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo gli occhi su Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal di Mikel Arteta: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri di Maldini

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro in vista della sfida di domenica sera contro il Verona, che ha salutato Gabriele Cioffi, colpevole di una partenza di stagione non proprio esaltante.

I rossoneri, nella serata di ieri, sono stati sonoramente battuti dal Chelsea di Potter in occasione della quarta giornata del gironcino di Champions League. Secondo ko consecutivo per il Diavolo che non vede troppo compromesse le chance di qualificazione agli ottavi di finale, ma sicuramente sono una bella batosta per il morale. Una delle attenuanti della sfida di ieri è senza dubbio data dall’arbitraggio. La direzione di gara è stata seguita da una scia di polemiche soprattutto legate al primo episodio controverso della gara, con l’espulsione di Tomori dopo pochissimi minuti di gioco e il calcio di rigore assegnato al Chelsea poi trasformato dall’azzurro Jorginho. Oltre alle polemiche arbitrali, al Milan è mancata però un po’ di personalità che i rossoneri potrebbero cercare in sede di calciomercato sia nella prossima estate che già a gennaio.

Calciomercato Milan, obiettivo dalla Premier per rinforzare il centrocampo

Il Milan, proprio a questo proposito, avrebbe messo nel mirino il profilo di Granit Xhaka, centrocampista centrale dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il mediano svizzero è un titolare del tecnico spagnolo e sarebbe l’uomo con la giusta personalità per dare quello sprint in più che manca al centrocampo. I rossoneri avrebbero posato gli occhi proprio su Xhaka in virtù della sua situazione contrattuale. Il giocatore dei Gunners ha infatti il contratto in scadenza nel 2024 e il Milan potrebbe fare un tentativo già a gennaio per il mediano valutato circa 20-25 milioni di euro dalla società londinese.