La Juventus dice no per Locatelli: controfferta alla big

La Juventus non apre alla cessione di Locatelli ma propone un altro centrocampista alla big

La Juventus è in una crisi davvero profonda e dopo la sconfitta di ieri contro il Maccabi Haifa le possibilità di passare il turno in Champions si fanno quasi nulle.

Per i bianconeri è un momento di profonda riflessione, non solo sui risultati ma anche sulle prestazioni del gruppo e di alcuni calciatori in particolare, oltre che ovviamente sulle scelte di Massimiliano Allegri. Intanto arrivano già proposte sul mercato per alcuni calciatori della Juventus ma la società non è intenzionata ad accettare. In particolare la ‘Vecchia Signora’ ha già messo un muro all’interesse dell’Arsenal per il suo centrocampista, Manuel Locatelli.

Juventus, no per Locatelli: offerto McKennie all’Arsenal

Locatelli è arrivato dal Sassuolo nell’estate del 2021 e ancora oggi rappresenta un investimento per il presente ma anche per il futuro del club. Di conseguenza la Juventus non ha intenzione di privarsene e non aprirebbe ad un’eventuale offerta dell’Arsenal.

Di contro, i bianconeri potrebbero offrire ai Gunners, attualmente al comando della classifica di Premier League, un altro centrocampista. Si tratta di Weston McKennie. L’americano aveva fatto molto bene sotto la gestione Pirlo e anche l’anno scorso con Allegri ha avuto periodi in cui ha reso piuttosto positivamente. Quest’anno sembra essere ai margini del progetto e quando viene impiegato spesso è nel ruolo di esterno di centrocampo, lontano da quelle che sono le sue caratteristiche. La Juve è disposta a sacrificarlo e a proporlo all’Arsenal.