ESCLUSIVO | Cambia agente e firma con la big: i dettagli

Anche la sua prossima squadra potrebbe avere la maglia a strisce. Importante in tal senso il passaggio alla scuderia di un agente molto influente. Ecco tutti i dettagli

La grande rivelazione di questa prima parte di campionato non è il Napoli capolista e nemmeno l’Atalanta, bensì l’Udinese. Squadra solida, efficace e con qualità quella friulana, attualmente sesta in campionato con 21 punti, solo cinque in meno della banda Spalletti. Nelle prime dieci giornate ha perso solo la prima, in casa del Milan, pareggiandone tre e vincendone sei: tra le grandi ‘vittime’ figurano Roma e Inter, messe al tappeto con un 4-0 e un 3-1.

Serie A, l’Udinese è tornata

Dopo stagioni negative in cui ha più volte sfiorato la retrocessione, l’Udinese è tornata a pescare i giocatori giusti. A fare, insomma, quel lavoro che ha sempre contraddistinto l’Era Pozzo. Anche in panchina è stato scelto il tecnico ideale per l’organico a disposizione, quell’Andrea Sottil che nelle vesti di calciatore fu uno dei ‘simboli’ del grande ciclo bianconero. Dopo varie esperienze tra B e C, il 48enne ha compiuto il salto in massima serie trovando pressoché subito la quadratura del cerchio e valorizzando al massimo il parco giocatori che gli è stato consegnato da Pierpaolo Marino.

Samardzic pronto a spiccare il volo

In rosa figurano diversi profili dall’enorme potenziale, uno di questi è sicuramente Lazar Samardzic. Nato e cresciuto in Germania, nell’Hertha Berlino, ma figlio di serbi, il trequartista abbina struttura fisica a un elevato tasso tecnico. Può giocare alle spalle della punta, come da mezz’ala o partendo dall’esterno. A Udine è sbarcato un anno e mezzo fa via Lipsia e per soli 3 milioni di euro. Ha già collezionato quasi la metà delle presenze (24) della scorsa stagione, 2 i gol realizzati contro Roma e Sassuolo.

Samardzic passa a Lucci: il talento dell’Udinese può finire in orbita big Serie A. Occhio al Milan

Samardzic è uno di quelli destinati a far presto il salto in una big. A questo ci penserà prossimamente il suo nuovo agente. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatonews.com, il ventenne nativo di Berlino è passato nella ‘scuderia’ di Alessandro Lucci, uno dei procuratori più influenti nonché discussi del panorama calcistico italiano e internazionale. E’ probabile che per l’ingresso nella sua agenzia sia stato decisivo l’opera di Djordjevic, l’ex attaccante di Lazio e Chievo ora suo collaboratore. Il serbo è quello che un annetto fa gli consentì di assicurarsi Filip Kostic, l’estate scorsa piazzato alla Juventus. Proprio ai bianconeri, con i quali sta chiudendo a sorpresa il rinnovo di Bonucci, Lucci potrebbe ‘offrire’ Samardzic, nome che senz’altro sottoporrà anche alle dirigenze di Inter e Milan, con le quali è in eccellenti rapporti. Per età e caratteristiche, l’ex Lipsia potrebbe stuzzicare soprattutto i rossoneri. L’Udinese resta comunque bottega molto cara, oggi per il suo gioiello è possibile che chiede non meno di 20 milioni di euro.