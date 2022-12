Lo United paga la clausola: Napoli ko

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono pensare a programmare il proprio calciomercato invernale.

Con i campionati fermi per via del mondiale in Qatar, le società possono iniziare a programmare il proprio mercato di riparazione, che prenderà il via tra meno di un mese. Sono molti i club che vogliono rinforzare la propria rosa, in modo da centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Uno dei club più attivi è il Manchester United, che ha tutta l’intenzione di regalare rinforzi importanti a mister Ten Hag. I red devils, che occupano attualmente la quinta posizione in classifica, non si sono resi protagonisti di una grande prima parte di stagione, e questo ha portato la dirigenza a decidere di investire. Il reparto che la società vorrebbe rinforzare è la difesa, con l’obiettivo principale che sembra essere stato già individuato.

Il Manchester United forte su Kim: pronto a pagare la clausola

Come detto, il reparto che lo United intende rinforzare è la difesa. Stando a quanto riportato dal quotidiano Sunday Mirror, infatti, il principale obiettivo è Kim Min-jae, sudcoreano classe 1996 di proprietà del Napoli.

Nel contratto del ragazzo con i partenopei, è presente una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro valida solo per l’estero, ed il Manchester United sembra intenzionato ad approfittarne. Sul calciatore, però, c’è anche il forte interesse del Real Madrid, con Ancelotti che apprezza e non poco le qualità del ragazzo. Il Napoli cercherà in ogni modo di far rinnovare il proprio difensore, diventato oramai un elemento insostituibile per Luciano Spalletti. L’intenzione dei campani è quella di eliminare la clausola con il nuovo rinnovo, ma le voci di un interesse di grandi top club europei potrebbe portare Kim a riflettere sul proprio futuro. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli chiamato a dover resistere di fronte agli assalti dei maggiori top club per il proprio pilastro difensivo.