Ribaltone Ancelotti: ecco la prossima destinazione

I mondiali sono ancora in corso, ma le nazionali eliminate iniziano a progettare il proprio futuro.

Il mondiale in Qatar è ancora in corso, e sta regalando molte sorprese. Le più grandi sono il Marocco, approdato in semifinale dopo il successo contro il Portogallo, e il Brasile, eliminato clamorosamente dalla Croazia di Luka Modric.

Proprio per quanto riguarda la Selecao, l’eliminazione per mano della Croazia ha portato il tecnico Tite a rassegnare le proprie dimissioni. Con questo avvenimento, la federazione brasiliana è alla ricerca di un nuovo tecnico, con il profilo giusto che sembra essere stato già individuato.

Il Brasile pensa al dopo Tite: Ancelotti obiettivo concreto

Come detto, l’eliminazione per mano della Croazia ai quarti di finale, ha portato il tecnico Tite a rassegnare le proprie dimissioni, con la federazione brasiliana già alla ricerca del sostituto.

La federazione brasiliana starebbe pensando all’attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, per la propria panchina. Stando a quanto riporta Uol Esporte, infatti, i contatti con il tecnico italiano vanno avanti dal mese di ottobre, con Ancelotti che si è detto disponibile a valutare un possibile approdo in verdeoro in base al progetto proposto. Ancelotti, però, ha fatto sapere alla federazione che è intenzionato a terminare la stagione sulla panchina dei blancos. Il presidente Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato di non escludere l’ingaggio di un tecnico straniero e, per questo motivo, l’opzione Ancelotti prende sempre più piede. Carlo Ancelotti è concentrato sulla seconda parte di stagione con i merengues, ma il futuro sembra colorarsi di verdeoro. Per il Brasile, i prossimi mesi saranno importanti per cercare di chiudere la trattativa.