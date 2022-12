Non solo il Brasile: un’altra grande nazionale pensa ad Ancelotti

Nella giornata di ieri si è parlato molto di un possibile approdo di Ancelotti sulla panchina del Brasile, ma attenzione all’interesse anche dell’Inghilterra, al Mondiale nelle mani di Gareth Southgate

Il Mondiale, in particolare i quarti di finale, hanno restituito alcuni verdetti molto pesanti per diverse grandi nazionali del calcio globale.

A pochissimi passi dalla finalissima di domenica alle ore 16 italiane, il Brasile del professor Tite è caduto, clamorosamente, sotto i colpi della Croazia di Dalic, brava a resistere nonostante lo svantaggio nei tempi supplementari e fortunata in occasione del gol di Petkovic che ha prolungato la sfida fino al duello ai calci di rigore. Il tecnico verdeoro, visto un po’ come un profeta del calcio da alcuni in patria, ha invece fallito l’ennesimo obiettivo, a partire dalla Coppa del Mondo in Russia del 2018 per arrivare alla Copa America dello scorso anno, che ha poi consentito a Lionel Messi, protagonista della competizione, di vincere il Pallone d’Oro ai danni di Robert Lewandowski. La Selecao dovrà attendere quindi altri quattro anni per andare all’assalto iridato, ma con un nuovo tecnico. Nella giornata di ieri si è parlato molto del profilo di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid che non avrebbe proprio chiuso la porta ad un ruolo da selezionatore per il Brasile, ma attenzione anche all’interessamento di un’altra nazionale nei confronti dell’ex allenatore del Milan.

Calciomercato, Ancelotti per una nazionale? Ci pensa l’Inghilterra

Oltre al Brasile, anche l’Inghilterra potrebbe riflettere sul profilo di Carlo Ancelotti. Il tecnico ed ex giocatore della Roma, in terra britannica, ha vinto con la maglia del Chelsea ed ha ben figurato con quella dell’Everton prima di tornare al Real Madrid.

Inoltre, nelle ultime ore, sembra esserci stata un’apertura da parte della federazione inglese per l’approdo di un tecnico straniero sulla panchina dei Tre Leoni, anche se molto dipenderà da quello che sarà l’effettivo futuro di Gareth Southgate, che non sembra, almeno per il momento, intenzionato a rassegnarsi e lasciare il ruolo di commissario tecnico dell’Inghilterra.