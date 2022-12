Due per due ✍️, la rivoluzione della Juventus ha inizio 🚨

Inizia la rivoluzione della Juventus anche sul calciomercato: ecco i primi due addii per le prossime firme. Tutti i dettagli

“Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”.

Dopo il terremoto in casa Juventus, John Elkann ha subito chiarito la posizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è per il momento blindato dalla proprietà, così come l’attuale capo dell’area sportiva, Federico Cherubini. Il ds è pienamente operativo sul calciomercato ed è già al lavoro in vista della sessione invernale, dalla questione rinnovi ai possibili colpi in entrata. Un’importante occasione arriva dalla capitale e riguarda, come noto, Rick Karsdorp. Il terzino olandese è in uscita dalla Roma dopo la clamorosa rottura con Mourinho e il club giallorosso è al lavoro per trovare subito una sistemazione al giocatore. Ma non solo Karsdorp.

Calciomercato Juve, da Karsdorp a Grimaldo: rivoluzione sulle fasce

La Juventus si appresta a salutare due senatori in scadenza come Cuadrado e Alex Sandro. Come noto, infatti, nelle prossime sessioni di calciomercato sarà attuata una mini-rivoluzione sulle fasce. Il reparto terzini potrebbe così essere composto da Danilo, dal rientrante Cambiaso, dal jolly De Sciglio e dagli eredi di Cuadrado e Sandro. Oltre a Karsdorp, il primo obiettivo per la fascia sinistra è Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto col Benfica. Via alla rivoluzione sulle fasce, dunque, in casa bianconera.