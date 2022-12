Colpo Mondiale 🌍, dall’Argentina di Messi alla Juventus ⚪️⚫️

Possibile colpo Mondiale per la Juventus di Massimiliano Allegri: l’obiettivo in casa Argentina. Tutti i dettagli

“Sarà una partita molto difficile perché la Croazia gioca da vera squadra e inoltre possiede grandi giocatori. Se facciamo le cose che dobbiamo fare, il percorso sarà più facile per raggiungere l’obiettivo della finale”.

È il giorno di Argentina–Croazia, prima semifinale di Qatar 2022. Questa sera Messi e compagni si giocheranno la finale, con il bianconero Di Maria recuperato: “Rodrigo De Paul e Angel Di Maria stanno bene. Nelle prossime ore avremo comunque una panoramica più chiara e completa su come stanno i due, però sono disponibili e in condizione di giocare il match di domani contro la Croazia”. Non sarà invece della partita, almeno dall’inizio, Paulo Dybala, che non è ancora sceso in campo, mentre si è preso il posto da titolare e non l’ha più lasciato Alexis Mac Allister, centrocampista classe 1998 che milita nel Brighton di De Zerbi. È lui il possibile osservato speciale in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, il possibile assalto a Mac Allister

Il 23enne è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata della Nazionale di Scaloni e potrebbe presto far parlare di sé anche sul calciomercato.

La Juventus potrebbe infatti anticipare la concorrenza, anche di Inter e Milan, e dare subito l’assalto al centrocampista di origini e passaporto italiano. La sua valutazione, però, ha già superato i 30 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sul futuro di Mac Allister.