Spalletti categorico: 58 milioni per la cessione del big

Il Napoli vuole tutelarsi sul mercato di gennaio fissando il prezzo per uno dei suoi calciatori di punta esplosi in questa stagione, grande attenzione sulle big d’Europa

A poche settimane dalla riapertura delle ostilità in campionato con l’Inter sullo sfondo, il Napoli è deciso più che mai a riprendere la propria corsa per consolidare il primato in classifica di Serie A. Il tecnico Luciano Spalletti s’è detto soddisfatto del lavoro svolto assieme al gruppo nel corso del ritiro in Turchia, durante il quale alcuni osservatori hanno avuto modo di sondare più da vicino anche alcuni profili interessanti finiti in orbita mercato.

Il club partenopeo, tuttavia, prima di pensare a qualche innesto di sostanza, ha da fare i conti con le tante società interessate ad alcuni degli elementi disponibili in organico. Su Demme ci sono pochi dubbi, lo stesso tecnico ha dato la propria benedizione sulla sua permanenza perché contento del suo operato finora. Certo c’è rammarico per le condizioni di Sirigu, ma la vera domanda riguarda Min-Jae Kim: resterà o no al Napoli?

Calciomercato, Spalletti non ha dubbi su Kim

Per evitare qualsiasi tipo di preoccupazione, con Manchester United, PSG e Real Madrid alle porte del talento coreano visto all’opera anche durante il Campionato del Mondo di Qatar 2022, la dirigenza partenopea avrebbe fissato il valore del suo cartellino alla modica cifra di 58 milioni di euro.

Chiunque volesse tentare un approccio ravvicinato dovrà dunque tenere a mente questo importante scoglio. Per Spalletti questa è la piazza giusta per lui e non c’è alcun interesse di lasciarlo andare perché a Napoli può davvero diventare protagonista indiscusso e prendersi tutta la scena mediatica che merita. Il talento, insomma, è indiscusso.