Messi incanta, Modric si arrende: l’Argentina vola in finale

Netto successo per l’Argentina di Scaloni, che stende la Croazia e stacca il pass per la finale del Mondiale: decidono Messi e Alvarez

Un tripudio di bellezza. È ciò che viene da dire quando si guarda giocare a calcio Lionel Messi, che anche stasera ha dimostrato per l’ennesima volta tutto il suo talento infinito. E anche grazie alle sue gesta, l’Argentina di Scaloni riesce a conquistare un posto per la finalissima del Mondiale in Qatar, che si disputerà domenica prossima.

Male la Croazia targata Modric, sia per quanto concerne la fase difensiva che quella offensiva. Ad aprire le danze e sbloccare la contesa ci ha pensato proprio la stella inesauribile del Paris Saint Germain. Al 34esimo del primo tempo l’arbitro Orsato assegna un calcio di rigore all’Albiceleste, dopo che Livakovic atterra in area Julian Alvarez. Sul dischetto si presenta ovviamente la ‘Pulga’, che infila il portiere avversario con un mancino implacabile. Cinque minuti più tardi arriva subito il raddoppio, stavolta proprio a firma Alvarez.

Mondiale, Argentina-Croazia 3-0: i marcatori

Non è serata per la truppa croata guidata dal CT Dalic, che nella ripresa non riesce a raddrizzare la gara. Tant’è che al 69esimo la punta in forza al Manchester City fa doppietta e cala il tris, sfruttando l’ennesima giocata geniale di Messi.

E poco dopo c’è spazio in campo pure per Paulo Dybala, mai utilizzato finora. La Joya ha finalmente esordito entrando proprio al posto di Alvarez. Messi, dunque, è ora vicinissimo al traguardo che sogna da sempre, aspettando il risultato di Francia-Marocco.

Argentina-Croazia 3-0: 34′ rig. Messi (A), 39′ e 69′ Alvarez (A)