Ronaldo furioso: altra rottura a un passo

Il 2022 di Cristiano Ronaldo non verrà ricordato come uno dei migliori della sua carriera, né da lui, né dagli annali del calcio. Continua il periodo nero del portoghese

CR7 ha visto totalmente stravolta la sua carriera negli ultimi due mesi, partendo dalla lite con il Manchester United, che lo ha portato a separarsene malamente, arrivando poi alla scottante esclusione da parte del ct del Portogallo dai titolari.

A chiudere il cerchio è poi arrivata l’eliminazione dal Mondiale in Qatar, spegnendo definitivamente le speranze del campione di vincere un mondiale. Tuttavia sembra piovere sul bagnato per Ronaldo, poiché al momento è ancora senza squadra (potrà accordarsi dal 1 gennaio) e la nuova destinazione è tutt’altro che chiara.

Tra Ronaldo e Mendes c’è aria di crisi

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è affatto deciso, visto che il portoghese non è disposto ad accogliere alcuna offerta propostagli da Jorge Mendes. Il manager di CR7 infatti sembra orientato ad accettare solo offerte multimilionarie provenienti dai campionati esotici, mentre il calciatore vorrebbe a tutti i costi rimanere in Europa.

L’offerta ricevuta dall’Al Nasrr che avrebbe portato nel portafogli di Ronaldo oltre 200 milioni, al momento, è stata rifiutata. Sembra quindi che CR7 abbia accolto di buon grado l’aiuto di Antero Henrique, disposto a fare da ponte per far approdare Ronaldo in Qatar. Questo avrebbe infastidito non poco Jorge Mendes, il quale evidentemente sente minacciato il suo rapporto professionale con Cristiano Ronaldo.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per entrambi e, dal 1 gennaio, Cristiano Ronaldo potrà prendere decisioni sul suo futuro. Gli interessamenti più noti parlano della MLS e, per l’appunto, di offerta dagli Emirati, ma non è da escludere un impiego di Ronaldo in Europa, qualora il calciatore fosse disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Si era parlato anche di un suo possibile ritorno in Portogallo, ma per ora non c’è nulla di concreto.