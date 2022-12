UFFICIALE la rottura del crociato: adesso l’Inter trema

Un attaccante ha riportato la rottura del crociato e adesso l’Inter trema per il ritorno della big sul mercato

Il Chelsea è pronto a tornare sul mercato alla luce dell’infortunio di uno dei suoi attaccanti. I Blues hanno perso Armando Broja che si è infortunato domenica nell’amichevole contro l’Aston Villa.

L’attaccante albanese classe 2001 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. La sua stagione è da ritenersi conclusa, di conseguenza il Chelsea dovrà intervenire sul mercato per rimpiazzarlo. Un episodio sfortunato per il club londinese ma che potrebbe complicare i piani di Inter e Juventus che stanno seguendo da vicino un attaccante che piace molto anche alla squadra di Potter.

Il Chelsea torna sul mercato: anticipo su Inter e Juve per Thuram

Il Chelsea è pronto a tornare sul mercato per rimpiazzare Armando Broja e uno degli obiettivi principali è Marcus Thuram.

L’attaccante classe ’97 del Borussia Mönchengladbach, impegnato nel Mondiale in Qatar con la Francia, è in scadenza nel 2023 e ha tante pretendenti sul mercato, tra cui anche Inter e Juventus che vorrebbero puntare il figlio d’arte a parametro zero a giugno. Thuram potrebbe lasciare la Bundesliga già a gennaio per circa 10 milioni di euro, una somma che il Chelsea non avrebbe problemi a sborsare, anticipando sia i nerazzurri che i bianconeri.