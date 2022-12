Contatti e addio immediato: Vlahovic spaventa la Juve

Il calciomercato della Juventus può passare da una decisione a sorpresa di Dusan Vlahovic: lo scenario è clamoroso

Manca ormai poco al ritorno in campo della Serie A che, dopo la sosta natalizia, riprenderà la sua corsa. Il Napoli resta in testa per la vittoria dello scudetto, il Milan insegue.

Intanto, però, ‘attenzione di tutte le grandi società italiane è rivolta al calciomercato invernale. Tra queste, non vi è dubbio, pure la Juventus che dopo un inizio di stagione quasi agghiacciante ha saputo riprendersi risalendo fino al terzo posto. La società torinese, al di là di quello che porterà l’Inchiesta Prisma negli affari che avvolgono la ‘Vecchia Signora’ ben oltre il rettangolo verde, pianifica le sue prossime mosse. E a gennaio, salvo sorprese, in entrata non dovrebbero esserci stravolgimenti: la grande rivoluzione che riguarderà il gruppo di Allegri è destinata a prendere corpo in estate. Adesso, però, sotto la lente d’ingrandimento torna con prepotenza il futuro di una delle stelle della Juventus: Dusan Vlahovic. Arrivato meno di un anno fa dalla Fiorentina per oltre 80 milioni di euro, il serbo è stato falcidiato dagli infortuni con prestazioni non sempre convincenti agli ordini di Allegri. La pubalgia non gli dà tregua ed il gioco proposto dall’allenatore livornese ha palesemente frenato l’ex viola che, dunque, potrebbe anche programmare un clamoroso addio nel 2023.

Vlahovic-Juve, addio flash: “In contatto con l’agente”

A parlare a riguardo è stato Ben Jacobs, giornalista di ‘CBS Sports’, che non ha escluso uno scenario inatteso già per gennaio. “La possibilità che Vlahovic lasci la Juventus nel 2023 è concreta, un suo addio nel mese di gennaio non è escluso da chi gli sta intorno”, ha rivelato Jacobs.

La punta, nei mesi scorsi, è stata accostata a diverse grandi realtà del calcio europeo. Dalla Premier League al Bayern Monaco che non ha ancora rimpiazzato Lewandowski. “Diversi top club sono in contatto con il suo agente, compreso il Chelsea: al momento non c’è nulla di troppo avanzato”. Le insidie per gennaio, per la società piemontese, potrebbero essere molteplici: anche PSG e Manchester United studiano con attenzione la situazione riguardante il bomber. “Alcuni club che lo corteggiano potrebbero diffidare dei suoi infortuni, la Juve lo sta sottoponendo a diversi test”, ha concluso Jacobs, “Vlahovic rimane un nome da tenere d’occhio”. È tutto fuorchè escluso, quindi, che l’attaccante possa dire addio alla ‘Vecchia Signora’ già nelle prime settimane del 2023.