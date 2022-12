50 milioni per il post Vlahovic: la Juve ha deciso

Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbero dirsi addio: arriva l’occasione dei sogni per l’attacco bianconero

Non è affatto un mistero che Dusan Vlahovic ed il club bianconero, per motivi diversi, vivano momenti abbastanza complicati. Se la Juventus è impegnata a difendersi nell’Inchiesta Prisma che può portare gravi conseguenze a società e squadra, discorso intricato vale invece per la punta serba.

Sì perchè Vlahovic, arrivato meno di un anno fa per oltre 80 milioni di euro dalla Fiorentina, ha deluso le aspettative negli ultimi mesi. E i tanti infortuni, pubalgia in primis, ne hanno rallentato la continuità che Allegri sperava di sfruttare da inizio campionato. Adesso, però, in ottica estiva le strade potrebbero separarsi: per la giusta offerta, infatti, la ‘Vecchia Signora’ non si opporrà alla cessione della punta serba. 80-90 milioni, diversi top club alla finestra: dalla Premier League al Bayern Monaco, dunque, il futuro di Vlahovic potrebbe essere lontano dall’Italia e dalla Juventus al termine dell’attuale stagione. E i bianconeri? I vertici stanno già sondando il terreno per l’eventuale sostituzione del centravanti 22enne ed un nome su tutti potrebbe venire ritenuto quello giusto per ripartire, costruire.

Addio Vlahovic: la Juve punta su David

La stagione 2023/24 sarà infatti quella del rilancio, all’insegna del cambiamento: a partire dal reparto avanzato che, in più occasioni, ha riservato prestazioni insufficienti. Ed al posto di Vlahovic può arrivare Jonathan David, nazionale canadese coetaneo dell’ex Fiorentina e protagonista con la maglia del Lille.

Cresciuto calcisticamente tra Ottawa ISC e Gent, il classe 2000 nativo di Brooklyn, ha già segnato 10 gol e firmato 4 assist in 17 presenze con il club francese. Non sarà semplice strapparlo al Lille, però, visto il contratto firmato fino al 2025. La Juventus avrebbe in mente un’offerta davvero importante: 45-50 milioni, cifra che difficilmente verrebbe rifiutata dal club transalpino che nel recente passato ha già fatto cassa con nomi di spicco come Leao, Pepè, Osimhen. Adesso sembrerebbe arrivato il turno di Jonathan David, che la Juventus guarda con enorme interesse in vista di giugno: l’addio di Vlahovic darà il via all’assalto della ‘Vecchia Signora’.