La Lazio tenta il colpo ad effetto: affare a zero dalla big

La Lazio tenta il colpo ad effetto dalla big già a gennaio: a giugno arriverebbe a parametro zero

Il calciomercato invernale è alle porte e diversi club di Serie A si stanno già muovendo per portare a termine alcune operazioni. Una di queste è la Lazio.

I biancocelesti generalmente sono poco attivi sul mercato di gennaio ma questa volta Lotito avrebbe puntato un attaccante per rinforzare il reparto e regalare a Sarri un vice-Immobile di livello. La Lazio ha sofferto la mancanza del suo bomber, adattando spesso Felipe Anderson nel ruolo di falso nove. Adesso la società vuole inserire in rosa un altro centravanti di ruolo e avrebbe puntato un attaccante del Real Madrid.

La Lazio punta Mariano Diaz per gennaio

La Lazio, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, ha messo gli occhi su Mariano Diaz, attaccante dominicano del Real Madrid.

Il classe ’93 è in ombra al Real a causa della forte concorrenza in quel reparto. Appena 5 presenze in stagione tra campionato e Champions: con il contratto in scadenza a giugno 2023, la Lazio vorrebbe approfittarne per prenderlo a parametro zero in estate ma non esclude di portarlo a Roma anche a gennaio. Mariano vuole valutare anche la proposta dell’Espanyol ma la Lazio è una pista concreta. Il Real vorrebbe monetizzare a gennaio, per non perderlo a zero tra 6 mesi.