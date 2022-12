Colpo a sorpresa 👀, il Milan firma un altro Nazionale francese ✍️

Un altro Nazionale francese potrebbe raggiungere Theo Hernandez e Giroud al Milan. Il possibile colpo a sorpresa di Maldini e Massara

“Quando sono arrivato a Milano era il momento giusto per avere un’altra sfida, il Milan mi ha dato una grande opportunità. Ho ancora anni buoni davanti a me”.

“Posso ancora fare cose buone, tutto si decide in campo. Siamo campioni d’Italia con il Milan, ma vogliamo fare ancora di più. Io mi trovo bene a Milano”. Olivier Giroud sta trascinando a suon di gol pesantissimi anche la Francia di Deschamps al Mondiale. Proprio dal Qatar il centravanti è tornato a parlare anche del suo futuro, al momento ancora da scrivere con un contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il presente in casa Milan si chiama Giroud e Ibrahimovic, ma la dirigenza rossonera si sta già guardando intorno per costruire l’attacco del futuro. Spunta un nome a sorpresa, anche se si tratta di un possibile ritorno di fiamma.

Calciomercato Milan, occhi su Kolo Muani

La dirigenza del Milan potrebbe presto tornare sulle tracce di Kolo Muani, l’attaccante francese dell’Eintracht Francoforte convocato dal CT Deschamps.

Il classe 1998 si è già affermato in Bundesliga e ha iniziato la stagione con ben 8 gol e 11 assist, realizzando due reti anche in Champions League. La sua valutazione ha già raggiunto i 30 milioni di euro, con il club tedesco forte di un lungo contratto fino al 2027. Servirà dunque un importante sforzo economico da parte di Maldini e Massara. Staremo a vedere.