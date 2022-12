Milan, doppio addio e 100 milioni per Leao

Doppio addio e assalto totale a Rafael Leao: il Milan può lasciarlo andare per 100 milioni di euro

Il Milan si pepara per la ripresa del campionato ma deve anche pensare al calciomercato invernale che si aprirà a gennaio e oltre ai possibili colpi in entrata, deve anche tenersi stretti i suoi giovani campioni.

Uno di questi è ovviamente Rafael Leao, reduce da una scottante eliminazione dal Mondiale col Portogallo ma anche da un rendimento piuttosto positivo. Nonostante Fernando Santos lo abbia sempre fatto entrare dalla panchina, il portoghese ha realizzato 2 gol, al suo primo Mondiale in carriera. L’attaccante rossonero è uno dei grandi nomi al centro del mercato e tra i club più interessati c’è il Barcellona.

Il Barcellona su Leao con le cessioni di Ferran e De Jong

Il Milan chiede circa 150 milioni di euro, cifra della clausola, per lasciarlo partire in estate. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 ma il rinnovo sta tardando ad arrivare. Ecco perché anche per 100 milioni potrebbe lasciare Milano.

Il Barcellona potrebbe provarci concretamente in estate sfruttando qualche cessione prestigiosa, una su tutte quella di Frenkie De Jong che, pur essendo reduce da un ottimo Mondiale con l’Olanda, rimane uno dei possibili sacrificabili dei blaugrana. L’altro è Ferran Torres, anche lui in mostra in Qatar con 2 gol realizzati con la Spagna. Due possibili cessioni illustri per il Barça che permetterebbero alla squadra di Xavi di fiondarsi su Rafael Leao.