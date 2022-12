Marotta show, anticipo e scambio: post de Vrij in Serie A

L’Inter si prepara a mettere a segno un grande colpo in Serie A: pronto lo scambio, concorrenza bruciata grazie ad Asllani

Il 2022 dell’Inter, tra alti e bassi, si è concluso con la vittoria in casa dell’Atalanta che ha in parte raddrizzato le ultime uscite deludenti della squadra di Simone Inzaghi.

Adesso, però, la società nerazzurra sta pianificando quella che potrebbe essere la strategia di calciomercato in vista delle prossime settimane. Tra la sessione di gennaio, che riaprirà ufficialmente tra poco più di due settimane, e quella di giugno che registrerà non pochi cambiamenti, le idee di Marotta e Ausilio sono già chiare. E la priorità verrà data alla difesa, visto che molto è già stato definito, in uscita, per l’anno prossimo. Skriniar è in scadenza ed il rinnovo non è ancora ufficialmente arrivato mentre Stefan de Vrij è virtualmente lontano dalla Milano nerazzurra. L’olandese piace a diversi grandi club e la sua partenza a zero è data quasi per scontata. Con Bastoni corteggiato in Premier League (Conte ed il Tottenham potrebbero tornare alla carica) per l’Inter la priorità è l’arrivo di almeno un nuovo centrale difensivo. E la sorpresa potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, grazie ad uno scambio inatteso con Asllani.

Asllani nello scambio: ecco il post de Vrij

Kristjan Asllani non ha mantenuto le alte aspettative, le prestazioni sono state altalenanti, e potrebbe rientrare in un’operazione che regalerà a mister Simone Inzaghi un nuovo difensore.

Il nome tra i preferiti di Marotta è quello di Igor della Fiorentina, in scadenza nel 2024 con il club di Commisso che mantiene un’opzione per rinnovare di un altro anno il contratto del centrale brasiliano. Il 24enne verdeoro viene valutato circa 20 milioni di euro dalla Fiorentina, l’Inter ci pensa seriamente e a giugno potrebbe offrire Asllani in prestito. I nerazzurri credono ancora nel talentuoso centrocampista ex Empoli ed è per questo che l’albanese potrebbe dire più arrivederci che addio ai colori nerazzurri. Con Igor in primissimo piano per la difesa di Inzaghi che può diventare un nuovo calciatore dell’Inter grazie ad Asllani.