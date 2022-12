La Juve riparte… da zero ✍️ Arrivano tre big in scadenza 👀

La Juventus sempre attenta sui big in scadenza di contratto: i tre possibili colpi a parametro zero

Torna in campo domani la Juventus di Massimiliano Allegri per la prima amichevole invernale verso la ripresa del campionato. L’avversaria sarà la capolista della Premier League, il sorprendente Arsenal di Arteta.

Tra campo e calciomercato. Il terremoto che ha riguardato l’intero CdA, infatti, per il momento non ha coinvolto l’allenatore e Federico Cherubini. Il ds è volato a Londra insieme alla squadra ed è già operativo anche sul mercato. “Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”. Nelle scorse settimane John Elkann ha blindato così il tecnico bianconero, che insieme a Cherubini indicherà le prossime strategie sul mercato. Con un occhio sempre attento alle possibili occasioni a parametro zero.

Calciomercato Juve, tre possibili colpi a zero

Come accade ormai abitualmente da diverse stagioni, sono numerosi i big in scadenza di contratto con i rispettivi club che potrebbero cambiare aria a parametro zero. In cima alla lista della Juve c’è il terzino Grimaldo del Benfica, per il post Alex Sandro. A centrocampo, invece, il club bianconero è alla finestra per Tielemans: anche il belga va verso l’addio al Leicester a zero. Infine, per l’attacco la Juventus monitora in particolare le situazioni di Depay e Asensio, sempre più in bilico nel Barcellona e nel Real Madrid. Dalla società al campo: la Juve riparte da zero.