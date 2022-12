Il Milan saluta Leao: erede da sogno in prestito

Il Milan sogna un grande colpo per l’attacco: arrivano buone notizie, apertura per l’arrivo dell’erede di Leao

Saranno settimane di grandi movimenti per il Milan che pianifica, tra gennaio e giugno, il futuro della rosa a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri, chiamati a rimontare gli 8 punti in campionato dal Napoli, devono fare i conti con il destino di Rafael Leao.

I contatti con l’agente del portoghese, Jorge Mendes, continuano ma il rinnovo che andrebbe a blindare l’attaccante ex Lille oltre il 2024 è tutt’altro che vicino. Ecco perchè i rossoneri si stanno guardando intorno, a caccia di eventuali colpi di spessore in quella zona del campo. E la possibilità più intrigante, stando a quanto riportato da ‘Teamtalk.com’, può arrivare dall’Inghilterra. Perchè il Manchester United, pur ritenendolo una pedina fondamentale per il futuro nella rosa a disposizione di ten Hag, sarebbe pronto ad aprire alla cessione in prestito di Jadon Sancho. Arrivato dal Borussia Dortmund per 85 milioni di euro solo un anno e mezzo fa, le prestazioni fornite con la maglia dei ‘Red Devils’ è stata tutt’altro che paragonabile a quella vista in Bundesliga.

Sancho al Milan: ecco come si può

La stella dell’Inghilterra, 14 presenze stagionali con 3 gol ed 1 assist vincente fino ad ora, potrebbe partire addirittura nel mese di gennaio. Ecco perchè la partenza già nelle prime settimane del 2023, a titolo temporaneo, pare un’ipotesi decisamente concreta.

Lo United ha deciso di lasciar partire il giocatore che, altrove, potrebbe ritrovare brillantezza e le prestazioni che lo hanno portato all’Old Trafford come uno dei colpi più costosi della storia recente del club di Manchester. Una possibile pista che potrebbe prendere quindi corpo nelle prossime settimane, con Sancho che può lasciare la società inglese: l’eventualità di un approdo in rossonero resta, intanto, alla finestra.