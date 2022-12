Ciao Sinisa: tutti si uniscono al dolore della famiglia

Il mondo dello sport piange Sinisa Mihajlovic, deceduto nella giornata di oggi dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

Grandissimo lutto nel mondo del calcio e dello sport in generale. Nella giornata di oggi, presso la clinica Paideia di Roma, è venuto a mancare Sinisa Mihajlovic, alle prese con una brutta malattia.

Tantissimi sono i messaggi d’affetto arrivati per l’ex calciatore e allenatore. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso tutta la propria tristezza “sono profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa di Siniša Mihajlović, uno dei calciatori e allenatori più celebri della Serbia. In campo, i suoi calci di punizione incarnavano una passione e una dedizione per la bellezza del gioco che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e la sua morte è una grande perdita per tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”. Anche Gabriella Bascelli, presidente fondazione S.s. Lazio 1900, ha espresso il proprio dolore “a nome di tutta la Fondazione S.S. Lazio 1900 esprimo l’immenso dolore per la morte di Sinisa Mihajlovic, un guerriero in campo e nella vita, un riferimento per quanti soffrono e combattono a causa di un male, e che non ha mai smesso di dedicarsi alla sua passione per per lo sport fino all’ultimo giorno. Un esempio di attaccamento alla vita che non andrà mai dimenticato e che continueremo a far vivere nei nostri progetti. Le nostre condoglianze alla famiglia e un grande abbraccio alla moglie, ai figli e al popolo laziale tutto che si stringe attorno a una delle sue più grandi bandiere”.

Ciao Sinisa: tantissimi i messaggi d’affeto

Arrivano le parole anche dell’ex capitano nerazzurro Javier Zanetti “sei stato uno straordinario amico, compagno, uomo, lottatore. La tua forza, la tua sincerità e il tuo modo di essere semplicemente Sinisa sono stati un esempio per tutti, ogni giorno. Un dolore immenso, non ci sono parole. Un enorme abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Sinisa, riposa in pace”.

Anche la Lega Serie A si è unita al dolore della famiglia “la Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale». Così la Lega Serie A ricorda Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi a 53 anni. Il Presidente Lorenzo Casini, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e l’intera Lega Serie A si stringono intorno alla famiglia di Mihajlovic ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Sinisa”. Arrivano anche le condoglianze della Fiorentina “R.I.P Sinisa. La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari”.

Arrivano anche le condoglianze da parte dell’Inter “Personalità e sicurezza trasmesse ai suoi calciatori, lottatore in campo e fuori, quando ha dovuto intraprendere la sfida più difficile e importante, quella contro la malattia. Affrontata alla Sinisa: la voglia di vivere, di lottare. Sinisa fino in fondo. Con un messaggio che ha raggiunto e resterà nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Sport e vita. FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l’allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”. Anche il Bologna, ultima società che il tecnico ha allenato, esprime il proprio dolore “addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato oggi, all’età di 53 anni, dopo una lunga e commovente battaglia contro la leucemia. Il Bologna Fc 1909 piange l’allenatore che ha guidato i rossoblù fino allo scorso settembre”.