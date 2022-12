United choc: 250 milioni per lasciare anche l’Inter

Il Manchester United sta per mettere in atto un’offerta pazzesca per il mercato invernale di gennaio e per quello estivo. L’Inter e Simone Inzaghi sono avvisati

I Red Devils di Erik Ten Hag hanno deciso di imporsi con grande forza nelle prossime due finestre di mercato. Quanto arriva dall’Inghilterra infatti ha del clamoroso e la notizia tocca direttamente anche il campionato di Serie A.

Il tecnico del Manchester United ha espresso chiaramente le sue idee alla dirigenza dello United, la quale sembra non avere problemi ad accontentare l’allenatore che ha avuto a che fare, fino a poche settimane fa, con la grana Cristiano Ronaldo.

Lo United stanzia 250 milioni, Dumfries verso Manchester

Stando a quanto riportato dal Sun, il Manchester United è pronto a stupire la piazza e a sbaragliare le big europee con delle offerte stellari. Sono ben 200 milioni le sterline che la dirigenza è disposta a mettere sul piatto per arrivare a De Jong del Barcellona e Jude Belingham del Borussia Dortmund. Gli inglesi starebbero preparando la strategia per portare i due calciatori a Manchester in estate.

La notizia che però coinvolge direttamente la Serie A riguarda Denzel Dumfries, esterno in forza all’Inter di Simone Inzaghi. Ten Hag ha espressamente chiesto il cartellino dell’olandese e oltre ai 200 milioni previsti per Bellingham e De Jong, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 50 milioni per strappare Dumfries all’Inter. L’olandese, nonostante l’eliminazione dal Mondiale, ha disputato un buon torneo in Qatar, mettendo a segno una rete e firmando due assist. Ten Hag è motivato fortemente a rivoluzionare l’intera squadra per il prossimo anno e l’Inter difficilmente potrà rifiutare un’offerta di tale portata, qualora a gennaio arrivasse la proposta ufficiale. Infatti, mentre per Bellingham e De Jong il Manchester si muoverebbe a giugno, per quanto riguarda Dumfries i Red Devils sono pronti a sferrare l’attacco decisivo già in inverno.