Colpaccio in Premier League: Inter beffata per 20 milioni

Nerazzurri chiusi nella morsa dei club inglesi disposti a contendersi il cartellino del giovane statunitense in uscita dal Valencia, fissato il prezzo di partenza dell’asta

È stato tra i protagonisti della prima parte di stagione con la maglia del Valencia, prima di prendersi la scena mediatica internazionale con la partecipazione al Campionato del Mondo di Qatar 2022 con la maglia della Nazionale degli USA. Oggi il calciatore è uno degli obiettivi principali di numerosi club europei per la sessione invernale di mercato, tra cui anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Yunus Musah, ventenne di ruolo centrocampista, è però conteso anche in Premier League. Il campionato inglese è da sempre meta preferita di tutti quei talenti in vena di mettersi ulteriormente in mostra e vanta realtà molto forti economicamente. Ben più dei nerazzurri. Come raccontano i colleghi di ‘todofichajes.com’, Liverpool, Arsenal e Chelsea svolgeranno una vera e propria asta a partire dal prezzo di partenza che il Valencia avrebbe fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato, Musah obiettivo in Premier League

Il club spagnolo è infatti alle prese con una serie di problematiche di carattere finanziario che dunque non potrebbero fermare la dirigenza a muoversi sul mercato delle cessioni. I ‘Gunners’ di Mikel Arteta, primi in classifica nel campionato inglese, sono avvantaggiati rispetto a tutti gli altri.

Del resto è proprio a Londra che il calciatore è cresciuto calcisticamente prima di sbarcare ne La Liga. In questo scenario l’Inter avrebbe dunque poco da dire perché, come noto, si cercherà anzitutto di concludere le operazioni di rinnovo di contratto di Skriniar e comprendere se varrà la pena monetizzare Gosens senza aspettare la sessione estiva.