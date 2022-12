Il Mondiale si decide ai rigori: Argentina Campione sulla Francia

E’ successo di tutto a Lusail, dove Argentina e Francia si sono date battaglia per la conquista della Coppa Del Mondo. Non sono bastati i 90 minuti regolamentari

L’Argentina di Leo Messi è partita subito bene proprio grazie alla rete della Pulce al 23′ e di Angel Di Maria al 34′. Il primo tempo infatti si è chiuso sul 2-0 in favore dei sudamericani, che di fatto hanno avuto il predominio sulla Francia, almeno per quanto riguarda i tiri in porta.

Fino al minuto 80 i biancocelesti erano sicuri di avere il trofeo in mano, ma Mbappe, nel giro di due giri d’orologio, ha portato i transalpini al pareggio grazie a una doppietta (80′,81′).

Argentina-Francia 4-3: tabellino

Nei tempi supplementari è stato ancora Messi a risollevare le sorti dell’Argentina, grazie a un gol su rimpallo al 109′. La compagine dell’Argentina però vede in Mbappe il suo mattatore, perché l’attaccante del PSG, a due minuti dallo scadere riporta il risultato sul 3-3. La partita termina dopo 120 minuti su questo risultato, lasciando l’esito della sfida ai calci di rigore.

L’albiceleste ha la meglio ai calci di rigore senza sbagliare alcun tiro e sfruttando gli errori per la Francia di Coman e Tchouameni. L’Argentina vince il Mondiale dopo 36 anni.

ARGENTINA-FRANCIA 4-3 (dcr)

Messi 23′, 109′ Di Maria 36′ (A); Mbappé 80′, 81′, 118′ (F)