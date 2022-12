Milan, lo ha chiesto il presidente: ora servono 60 milioni

Il Milan può essere protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato: la firma del big vale almeno 60 milioni

Saranno settimane di attesa per il Milan di Stefano Pioli che, dopo le amichevoli delle festività natalizie, è pronto a scendere in campo il prossimo 4 gennaio in casa della Salernitana.

I rossoneri attendono anche la riapertura del calciomercato invernale che può aiutare la dirigenza a puntellare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Ciò che invece accadrà il prossimo giugno potrebbe mutare radicalmente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Perchè se da un lato c’è Leao ed il rinnovo che stenta a decollare, con diverse grandi società alla finestra, dall’altro un secondo big e pilastro insostituibile per Pioli potrebbe finire per partire davanti alla giusta offerta. Si tratta, chiaramente, di Theo Hernandez reduce da un grande Mondiale con la Francia. Il gioiello transalpino, classe 1997, ha fino a questo momento accumulato 20 presenze con la maglia del Milan, in stagione, con 2 reti e 4 assist vincenti. Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, il PSG sarebbe pronto a farsi nuovamente avanti per il big di Stefano Pioli. L’esterno vice campione del Mondo ha conquistato un pò tutti in questo Mondiale e, sin dal suo approdo nell’estate 2019, ha registrato una crescita impressionante che ha fatto drizzare le antenne dei top club pronti a scipparlo al Milan.

Ci riprovano per Theo Hernandez: Maldini è categorico

Theo Hernandez ha rinnovato lo scorso febbraio fino all’estate 2026 ma, adesso, la società di Al-Khelaifi è pronta a rifarsi sotto in vista di giugno.

Perchè proprio il presidente stravede per il francese e non è soddisfatto dal rendimento di Nuno Mendes, pagato 40 milioni di euro la scorsa estate e reduce da prestazioni altalenanti. Adesso, però, il terzino torna di moda ed il Milan ha le idee chiare in tal senso. Theo Hernandez vale almeno 60 milioni di euro, non un centesimo in meno: questa la condizione per sedersi al tavolo con il PSG o qualunque club interessato ed eventualmente trattare la cessione del 19 rossonero. Un intreccio che, come riferito, viene a coinvolgere anche il Real Madrid che sta pensando all’addio di Mendy (che piace proprio a Milan e PSG) e che ha valutato il possibile ritorno del francese.