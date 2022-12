Ribaltone Juventus, Di Maria più Vlahovic: ecco cosa sta succedendo

Dopo il Mondiale la Juventus dovrà valutare alcune scelte sul fronte calciomercato: Di Maria e Vlahovic ora cosa faranno?

Una voglia di successo anche con la maglia bianconera: Angel Di Maria ora si godrà le vacanze prima di fare il suo ritorno a Torino. Decisivo ancora in finale con un gol da urlo, l’esterno offensivo della Juventus è pronto anche a prendere una decisione in vista del suo futuro.

Arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al PSG, finora a Torino l’argentino non ha ancora dimostrato tutto il suo valore a causa di numerosi infortuni. Anche al Mondiale è stato decisivo direttamente in finale collezionando pochi minuti durante le varie fasi della competizione: ora a gennaio cercherà così di dare il suo contributo alla formazione bianconera sia in campionato che in Europa League. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus lo aspetterà anche per parlare di rinnovo dopo la firma per un anno soltanto. La sua voglia di essere protagonista è tanta, ma il suo obiettivo è quello di chiudere la carriera in Argentina con la casacca del Rosario Central, club che l’ha lanciato nel calcio che conta.

Juventus, Vlahovic futuro in bilico: la situazione

Situazione simile quella per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non è ancora la 100% dopo i vari problemi fisici: in quest’ottica nelle ultime ore è stato accostato anche a numerosi top club della Premier League.

La Juventus continuerà a lavorare per capire il suo futuro cercando così di aspettarlo prima di prendere decisioni affrettate. L’attaccante serbo resterà così a Torino fino al termine della stagione cercando così di essere protagonista nella seconda parte di stagione con la maglia bianconera. Finora le sue condizioni fisiche sono state anche condizionate dalla pubalgia che lo costringe spesso a stare fuori. Una voglia di riscatto davvero alta per dimostrare tutto il suo valore sempre a Torino: il club bianconero cercherà così di parlare del futuro soltanto in estate.