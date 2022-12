Annuncio shock Zidane-Juve: con lui il ‘fedelissimo’

Il tecnico ex Real Madrid sarebbe a tanto così dall’approdo alla Juventus, indiscrezioni riportano anche un clamoroso avvicinamento al centrocampista francese che tutti vorrebbero

La Francia ha perso la finale del Campionato del Mondo di Qatar 2022 contro l’Argentina facendo tornare alla mente di molti tifosi francesi ricordi che sembravano stati dimenticati dopo la vittoria dell’edizione 2018, ma che in realtà non svaniranno mai.

Persino l’ex vice Campione del Mondo, Zinedine Zidane, ha preferito non accompagnare da vicino i protagonisti in maglia blu nel loro cammino. È rimasto anch’egli tifoso silente. Nell’attesa, forse, di poter sapere qualcosa di più da parte della Federazione sul possibile nuovo incarico alla guida dei transalpini per le prossime manifestazioni internazionali.

Eppure Zidane ha ricevuto un grande due di picche. Didier Deschamps, attuale commissario tecnico, potrebbe restare sulla panchina della Nazionale francese almeno fino alla prossima edizione del 2026. Questo però non significa che Zizou debba restare con le mani in mano fino ad allora o ancora peggio in attesa di una ormai certa riconferma. Sono diversi mesi che l’ex allenatore del Real Madrid non siede alla guida di una grande realtà europea. E chissà che non sia giunto il momento di tornare alla Juventus, stravolgendo tutti i piani del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Calciomercato, Zidane alla Juve: ecco il nome a centrocampo

Secondo i francesi de L’Equipe, Zidane sarebbe stato dapprima sondato dal Manchester United prima che affidasse la gestione tecnica a ten Hag, così come dal PSG di Galtier. Ma non si trattava né di soldi, né di altre mere ambizioni. Lui vuole soltanto vincere. E vuole farlo dove sa di potervi riuscire: alla Juventus, come ai vecchi tempi, ma in una nuova veste al posto di Allegri.

Con sé il tecnico potrebbe anche portare un calciatore di primo piano che ai bianconeri, sempre a caccia di grandi talenti, potrebbe fare seriamente comodo al netto delle uscite di Arthur, Zakaria e perché no anche McKennie. Si tratta di N’Golo Kanté, reduce dall’infortunio che non gli ha permesso di partecipare al Mondiale e oggi sotto contratto con il Chelsea. Questa suggestione potrebbe trovare qualche fondamento di verità la prossima estate. Chissà.