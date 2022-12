Colpi Mondiali in Serie A, Inter e Juve in vantaggio

Il Mondiale in Qatar ha fatto emergere tanti talenti e alcune rivelazioni sono già finite sui taccuini delle big europee. Non mancano quelle di Serie A, Juve e Inter su tutte

Ci sono state tante sorprese durante il Mondiale in Qatar, sia in positivo, che in negativo. Le sorprendenti eliminazioni di Spagna e Portogallo hanno lasciato campo alla sorpresa Marocco, mattatrice proprio delle due compagini iberiche.

Proprio dall’undici allenato da Regragui sono venuti fuori tanti profili che hanno scatenato vere e proprie aste nei loro confronti. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per due pedine che giocano in Ligue 1.

Ounahi e Boufal, le sorprese nel mirino delle big

Entrambi in forza all’Angers, Azzedine Ounahi e Sofiane Boufal hanno disputato un grandissimo Mondiale, come tutta la nazionale del Marocco. Centrocampista il primo e ala sinistra il secondo, hanno attirato su di loro l’interesse di molte squadre in Europa e anche in Serie A non sono pochi i direttori sportivi a essersi messi sulle loro tracce.

Ounahi ha solo 22 anni e indubbiamente è un profilo più ambito rispetto a quello del compagno di squadra ventinovenne. Il centrocampista è finito nel mirino del Siviglia, del West Ham e del Leicester, esattamente come Boufal. Le valutazioni dei due calciatori sono schizzate dopo il Mondiale e sarà fondamentale la tempestività, per questo motivo Allegri e Inzaghi si starebbero già muovendo con dei sondaggi. Non ci sono solo le due squadre del nord Italia adatte per Ounahi e Boufal, ma anche altri club di A, come ad esempio la Lazio e la Roma, intente a rinforzare le proprie rose. Sta di fatto che l’Angers, secondo l’Equipe, è pronta a lasciar partire i due calciatori marocchini, anche perché Boufal ha il contratto in scadenza nel 2024 e la prossima finestra di mercato sarà fondamentale per poter monetizzare. Ounahi, invece, ha ancora un contratto fino al 2026 ed essendo giovanissimo potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per un’eventuale plusvalenza da parte dei francesi.