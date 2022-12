La big accelera per Tomori: cash e contropartita che tenta Maldini

La big accelera per Fikayo Tomori e tenta il Milan con una contropartita che piace a Paolo Maldini

Il mercato dei difensori in Italia continua ad essere molto attivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche in chiave uscite.

Milan Skriniar rimane uno dei nomi più ambiti in chiave mercato e tra tutte le pretendenti, la principale candidata rimane il Paris Saint-Germain che ha urgenza di rinnovare il reparto. Già in estate il club parigino era andato molto vicino all’acquisto del centrale slovacco ma l’offerta economica non rispecchiava le richieste dell’Inter. Skriniar rimane un pallino del Paris ma, qualora dovesse rinnovare col club nerazzurro, la società francese virerebbe su un altro centrale di Serie A, questa volta, però, sponda Milan.

Se Skriniar rinnova, il PSG punta Tomori: Renato Sanches sul piatto

Il giocatore in questione è Fikayo Tomori, alternative numero uno del PSG a Milan Skriniar. Il centrale rossonero è diventato uno dei perni della squadra di Stefano Pioli.

Da quando è arrivato in Serie A ha subito mostrato le sue grandi qualità e, se pur non abbia ricevuto la convocazione di Southgate per il Mondiale in Qatar, rimane uno dei centrali più ambiti sul mercato. Il Paris Saint-Germain ha intenzione di accelerare per il classe ’97 e potrebbe mettere sul piatto Renato Sanches come contropartita. Il centrocampista portoghese è un pallino di Paolo Maldini che anche in estate ha provato a portarlo a Milano insistentemente, senza successo. Un’eventuale proposta di scambio porterebbe ad un attenta valutazione da parte del Milan: il PSG sarebbe disposto a offrire circa 30 milioni più il cartellino di Renato Sanches per accaparrarsi Tomori.