Origi ai box, il Milan si tuffa sull’attaccante: lo scambio è servito

Anche il Milan rientra tra quelle squadre alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Pioli è pronto allo scambio pur di avere il suo attaccante

Il 2 gennaio il calciomercato aprirà i battenti in Italia e le squadre di Serie A scaldano i motori per regalarsi qualche colpo in vista delle seconda parte di stagione.

A Milano, sponda rossonera, c’è un forte bisogno di elementi che possano puntellare alcuni reparti e la preoccupazione maggiore per Stefano Pioli, al momento, è quella di inserire una pedina importante nel reparto d’attacco. I rossoneri si preparano allo scambio con il club di Bundesliga.

Scambio con l’Eintracht, Rebic sacrificato

Stefano Pioli ha non poche grane da risolvere per il nuovo anno in arrivo. Con Origi fermo ai box per l’infortunio alla coscia, Ibra al rientro solamente a metà gennaio (forse) e una situazione Leao che di certo non fa dormire sonni tranquilli, il Milan ha puntato i fari sull’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Randal Kolo Muani.

Franco-congolese, l’attaccante di 24 anni ha avuto un exploit da quando si è trasferito al Nantes per poi passare ai tedeschi a titolo gratuito nel 2022 e in 28 partite ufficiali ha messo a segno 9 gol e 12 assist tra tutte le competizioni. Muani ha avuto modo di lasciare il segno anche al Mondiale con una rete in semifinale contro il Marocco e un assist nella finale contro l’Argentina. Il Milan ha ovviamente seguito con attenzione le gesta dell’attaccante e ha tutta l’intenzione di arrivare a Muani attivando uno scambio che porterebbe Ante Rebic in Germania. Tuttavia i tedeschi non accetterebbero mai lo scambio secco, sia per la differenza di valutazione tra i due calciatori, sia per la disparità a livello anagrafico, infatti l’attaccante rossonero ha 29 anni. Maldini sta quindi valutando l’ipotesi di mettere sul piatto una contropartita economica che possa colmare le differenze e l’intenzione è quella di portare a Muani a Milano già in gennaio. I tempi però sono stretti e in ogni caso i rossoneri tenterebbero di acquisire il cartellino del calciatore anche in vista del mercato estivo di giugno.